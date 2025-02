Do Algarve chega uma singular homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto que faleceu, no último sábado, aos 87 anos, vítima de doença prolongada.

A efeméride ficou registada na areia da Praia Maria Luísa, em Albufeira, com uma representação saída da imaginação de Vítor Raposo, que desenhou um círculo ornamentado em que surge a frase «RIP Pinto da Costa», acompanhada das datas do nascimento e da morte do malogrado dirigente portista.

Vítor Raposo, também conhecido como Vitinha, ficou famoso pelos trabalhos artísticos que desenvolve em diversas praias do Algarve, os quais expõe através das redes sociais.