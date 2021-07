O Benfica comunicou na manhã desta quinta-feira o falecimento do médico do clube José Bento Leitão.

Com funções na área clínica do clube, Bento Leitão esteve ligado aos «encarnados» durante mais de uma década, apoiando o futebol profissional do clube «com profissionalismo e dedicação inexcedíveis», diz o emblema da Luz, ao qual o clínico se ligou depois de ter médico do Estrela da Amadora.

Numa mensagem curta deixada nas redes sociais, o Benfica endereçou as condolências aos familares de Bento Leitão.

«Neste momento de grande tristeza pela perda de um dos nossos, o Sport Lisboa e Benfica, em nome de toda a Família Benfiquista, endereça sentidas condolências aos familiares e amigos de Bento Leitão», escreveu o clube da Luz.