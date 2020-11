O corpo de Diego Armando Maradona foi autopsiado na quarta-feira e já foi conhecido um relatório preliminar.

Segundo o jornal Olé, os peritos forenses apontam que a causa da morte foi uma «insuficiência cardíaca aguda, num paciente com miocardiopatia dilatada, insuficiência cardíaca congestiva crónica, que gerou um edema agudo do pulmão.»

O exame foi realizado no necrotério de San Fernando, município vizinho ao Tigre, localidade onde Maradona faleceu. Cá fora, uma multidão de fieis fez uma homenagem com os cânticos que tantas vezes entoaram enquanto El Pibe estava em campo.

O corpo de Diego Maradona foi depois para a Casa Rosada, o palácio presidencial argentino em Buenos Aires, onde vai decorrer o velório.

Centenas de pessoas aguardavam, em fila, no exterior do palácio presidencial para se despedirem da lenda do futebol, no velório público que vai decorrer esta quarta-feira, das 06:00 às 16:00 (entre as 09:00 e as 19:00 em Lisboa), indicou a presidência argentina.