Jason Dupasquier, piloto luso-suíço de 19 anos, que no sábado sofreu um grave acidente na qualificação do Moto3, em Itália, morreu este domingo, anunciou a MotoGP.

«Depois do grave acidente na qualificação, é com muita tristeza que informamos da morte de Jason Dupasquier, piloto de Moto3», anunciou a organização do Mundial.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier



On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi