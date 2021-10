Um atleta francês morreu esta segunda-feira na Marathon des sables [Maratona das Areias], a prova de 250 quilómetros disputada durante seis dias no deserto marroquino, uma das mais difíceis do mundo.

Em comunicado, a organização da prova explicou que o atleta se sentiu mal nas dunas de Merzouga na segunda etapa. «O homem, com cerca de cinquenta anos, que cumpria todos os requisitos médicos anteriores à corrida, tinha concluído com êxito a primeira etapa, sem recorrer ao serviço médico», diz o comunicado.

«Quando se sentiu mal, foi imediatamente resgatado por dois outros médicos concorrentes, que acionaram o botão SOS e iniciaram o protocolo de massagem cardíaca. O diretor médico do evento chegou ao local nos minutos seguintes de helicóptero e substituiu os participantes. Após 45 minutos de reanimação, a equipa médica declarou a morte», diz ainda a organização, que acrescenta que esta é a terceira morte em 35 edições da prova.

«Por respeito a todas as pessoas que se envolveram nesta aventura, o staff decidiu continuar a corrida. Um minuto de silêncio será feito antes do início da terceira etapa. Continuar a aventura também será uma oportunidade de homenagear este irmão das areias», diz ainda a organização.

