Morreu o treinador francês Gerard Houllier, aos 73 anos. Com historial de problemas cardíacos, Houllier tinha sido operado há três semanas, tendo regressado a casa recentemente.

Em 2001, quando Gerard Houllier era treinador do Liverpool, foi hospitalizado durante um jogo, por ter sentido dores no peito, tendo sido operado em seguida.

Dez anos depois, em 2011, era então técnico do Aston Villa, e foi novamente hospitalizado com um problema na artéria aorta, tendo os médicos aconselhado a que parasse de treinar.

Em França, Houllier sagrou-se campeão no comando do Paris Saint-Germain, em 1986, conquistando o primeiro título da história do clube parisiense, e do Lyon, em 2006 e 2007.

No Liverpool, viveu um ano de sucesso quase absoluto em 2001, no qual conquistou a Taça UEFA e a Supertaça europeia e também ergueu a Taça de Inglaterra, a Taça da Liga e a Supertaça inglesa, tendo apenas falhado a conquista do campeonato da época 2000/01, alcançada pelo Manchester United.

Na seleção francesa teve menos sucesso, quer como adjunto de Michel Platini, entre 1988 e 1992, quer como selecionador principal, tendo orientado os bleus durante apenas 12 jogos, dos quais resultou um falhanço histórico na qualificação para o Mundial de 1994.

Gerard Houllier foi ainda treinador do Lens, Aston Villa, Touquet e Nœux-les-Mines.

Nos últimos anos, era director desportivo dos clubes de futebol com o patrocínio da Red Bull.