Nesta altura de pré-época, mais descontraída, antes das competições oficiais, a equipa de comunicação do Sporting aproveitou para dinamizar um momento de perguntas e respostas entre Hidemasa Morita e os adeptos do clube. O japonês sentou-se ao computador para interagir com os seguidores da conta de X do clube.

Nas respostas, Morita disse que o seu ídolo de infância é Sergio Busquets, revelou que One Piece é o seu anime favorito e ainda disse quais as suas palavras portuguesas favoritas, com escolhas no mínimo engraçadas:

Morita disse ainda que Morten «será um grande capitão, tal como Seba [Coates]». Recordou a noite de celebração do título no Marquês como o momento mais feliz no clube e elegeu Jeremiah Saint-Juste como o colega mais bem vestido. O japonês confirmou ainda ter publicado um livro no Japão e, em jeito de remate final, disse estar ansioso por voltar a Alvalade.

We're ready, can't wait to play again at our Alvalade💪🏟️ https://t.co/pViBwhIvPG — Sporting CP (@SportingCP) July 22, 2024

O Sporting vai ter, na terça-feira, mais dois jogos de treino na pré-época, contra Farense (10h00) e Sevilha (20h30).