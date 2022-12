Este foi o ano em que o futebol português perdeu duas figuras maiores, dois heróis de culto, dois futebolistas que inspiraram rapazes e foram admirados por homens, independentemente das cores que vestiam.

O Pequeno Genial e o Bibota viverão para sempre na memória de quem os viu jogar, nos dribles de Futre, nos golos de Nuno «Gomes», no dérbi, no clássico, no Benfica, no FC Porto e no Sporting. Obrigatoriamente, na seleção.

Mas 2022 foi também o ano em que nos deixaram o futebolista que mais vezes foi campeão europeu de clubes, o basquetebolista que mais vezes foi campeão da NBA e outros campeões sem títulos, que não precisaram de troféus para atingir a glória.