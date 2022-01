Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 17 óbitos associados à covid-19 e mais 38.734 novos casos de infeção, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

Há mais 42 internados, para um total de 1.353. Em unidades de cuidados intensivos estão 161 pessoas, mais três do que os dados de quinta-feira.

Foram registados mais 31.917 recuperados, sendo que há mais 6.800 casos ativos, para um total de 254.240.

Dos novos óbitos, nove foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região Norte, um no Centro, um no Alentejo, um no Algarve e um na Madeira.

Dos novos casos, 15.606 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 14.689 no Norte, 4.558 no Centro, 1.526 na Madeira, 1.126 no Alentejo, 940 no Algarve e 289 nos Açores.

R(t) desce, mas incidência sobe

O boletim da DGS desta sexta-feira indica uma descida no R(t), que passou de 1,41 a nível nacional e no Continente para 1,32.

Já a incidência subiu e obrigou a uma atualização da matriz de risco devido a isso mesmo. A nível nacional, a incidência é agora de 2438,8 casos de infeção por 100 mil habitantes (era de 2104,7) e de 2444,5 casos por 100 mil habitantes no Continente (era de 2114,3).