Um professor da Escola Básica 2,3 José Buísel, em Portimão, está entre as vítimas mortais provocadas pela pandemia de covid-19.

Este óbito, registado já nesta sexta-feira, não está entre os 76 reportados pela Direção-Geral de Saúde, na última atualização.

Esta vítima mortal era colega da professora que testou positivo para o novo coronavírus logo no início do mês, depois de ter regressado de Itália com a filha menor, que também ficou infetada. Foram os dois primeiros casos no Algarve.

Em declarações à TVI, por telefone, a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, referiu que não eram conhecidos problemas de saúde prévios à vítima, que tinha cerca de 50 anos.