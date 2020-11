O piloto português Miguel Oliveira vai partir para o Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP no 10.º lugar.

Oliveira, que de manhã tinha conseguido a qualificação direta para a segunda e decisiva fase de qualificação (Q2), realizou a sua melhor volta em 1.30,781 minutos, a 590 milésimos de segundo do mais rápido, o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha).

«Foi um dia positivo. De manhã começámos por garantir um lugar na Q2. Fiz um quarto treino livre muito positivo, com a configuração de corrida. Na qualificação começou a chuviscar e era difícil perceber até onde podia puxar pelos pneus», explicou. «Começamos um pouco atrás, mas estou confiante que posso recuperar bastantes posições», acrescentou o piloto.

O dia ficou marcado pela violenta queda do espanhol Alex Márquez (Honda) na primeira fase de qualificação (Q1): o piloto saiu com algumas dores na zona do cóccix.

Joan Mir, que pode conquistar um inédito título mundial de MotoGP na carreira, parte em 12.º lugar para a 14.ª e penúltima corrida da temporada.