Luca Marini vai substituir Marc Márquez na equipa oficial de MotoGP da Honda. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pela escuderia do construtor japonês.

O piloto italiano, meio-irmão do antigo piloto Valentino Rossi, deixa a satélite da Ducati e assina um contrato de dois anos com a Honda, que terminou no último lugar no campeonato de construtores de 2023.

Marini, de 26 anos, vai assim juntar-se ao espanhol Joan Mir, campeão do mundo de MotoGP em 2020.

Quanto a Marc Márquez, hexacampeão do mundo de MotoGP, vai efetuar o percurso inverso, trocando a Honda pela Ducati, para alinhar ao lado do irmão Álex Márquez na satélite Ducati-Gresini.

Já Fabio Di Giannantonio vai substituir Luca Marini na equipa satélite Ducati-VR46.

O piloto italiano assinou um contrato de uma época com a formação transalpina e já vai participar nos testes desta terça-feira, em Valência.

Di Giannantonio, de 25 anos, estava sem equipa para a próxima temporada, mas assegurou agora o último lugar na grelha para 2024.