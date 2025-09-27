Marc Márquez está cada vez mais próximo de conquistar o sétimo título de campeão do mundo de MotoGP, após ter terminado a corrida Sprint do Grande Prémio do Japão no segundo lugar.

Numa corrida vencida por Francesco Bagnaia e na qual Miguel Oliveira terminou na 15.ª posição, o piloto espanhol ampliou a sua vantagem no topo do campeonato face a Alex Marquez, que foi apenas 10.º classificado, ficando fora dos pontos.

Os dois irmãos estão agora separados por 191 pontos no campeonato, sendo que, na corrida deste domingo, Marc até pode perder seis pontos para Alex e, mesmo assim, sagrar-se campeão mundial pela sétima vez na carreira.

A corrida deste domingo do Grande Prémio do Japão está marcada para as 6h00 de Lisboa.