Miguel Oliveira quer somar pontos no Grande Prémio da Áustria de Moto GP, que se realiza entre 16 e 18 de agosto, e recuperar posições depois de ter caído na prova anterior, na Grã-Bretanha.

«Em Silverstone, acreditávamos que, no domingo, tínhamos uma mota mais competitiva do que na corrida sprint e, por isso, acreditávamos que era possível um bom resultado na corrida principal», destacou Miguel Oliveira, esta terça-feira, à assessoria de imprensa da Trackhouse.

Agora, em Spielberg, pista onde venceu uma prova pela primeira vez em Moto GP, em 2020, o piloto luso quer «começar o fim de semana na direção certa».

«Aguardo ansiosamente pelo GP da Áustria, pois é numa pista de que gosto mesmo. Ganhei a minha primeira corrida de MotoGP no Red Bull Ring pelo que espero começar o fim de semana na direção certa», atirou.

Em 13.º lugar no campeonato, com 51 pontos, Miguel quer subir na classificação e recuperar os pontos perdidos. Jorge Martín é o primeiro, com 241 pontos, e Francesco Bagnaia é o segundo, com 238.