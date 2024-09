Miguel Oliveira, piloto português de Moto GP, quer melhorar na qualificação e atingir uma boa posição no Grande Prémio da Indonésia.

«Esta será a primeira de várias rondas que temos na Ásia. Temos de continuar à procura de aumentar a velocidade em Mandalika, uma pista muito entusiasmante», referiu Miguel Oliveira, que ganhou a corrida em 2022.

Em 14.º lugar do campeonato, com 71 pontos, o português confessou que é uma «corrida com muito calor».

«Esperamos começar o fim de semana da melhor forma. Temos de trabalhar na qualificação, em particular, de forma a estarmos mais próximos da frente e com um grupo forte», concluiu o piloto da Trackhouse.

O Grande Prémio da Indonésia decorre entre 27 e 29 de setembro.