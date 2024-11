Esta sexta-feira, Miguel Oliveira regressou à competição e ficou em 21.º lugar nos primeiros treinos livres do Grande Prémio de Barcelona de MotoGP.

Depois de mais de um mês fora, devido a múltiplas fraturas no braço direito, o piloto português terminou a sessão de treinos com um tempo de 1:41.938m. Em primeiro lugar ficou o japonês Takaaki Nakagami (1:40.501m), seguido por Pedro Acosta (1:40.912m). Álex Márquez fechou o pódio (1:40.915m).

De referir que esta é a última corrida da temporada e também a despedida de Miguel Oliveira da Trackhouse Racing. Na próxima temporada, vai passar a representar a Pramac Yamaha.

O Grande Prémio de Barcelona irá decidir o campeão do mundo. A corrida está marcada para domingo, às 13h. A qualificação será no sábado, às 09h50 e a corrida sprint às 14h.

