Miguel Oliveira terminou no 11.º lugar no Grande Prémio de an marino de Moto GP.

Numa corrida marcada por várias quedas no início, o português ainda chegou a rodar em nono, mas foi ultrapassado pelo colega de equipa e, depois, perto do final, foi penalizado com uma long lap,. que lhe fez perder o 10.º posto.

A corrida foi ganha por Pecco Bagnaia, que assim pressiona Fabio Quartararo na liderança do Mundial. Enea Bastianini foi segundo, enquanto Maverick Viñales fechou o pódio.

TOP-10 DO GP DE SAN MARINO

1.Bagnaia

2. Bastianini

3. Viñales

4. Marini

5.Quartararo

6. A. Espargaro

7. A. Rins

8. Brad Binder

9. J. Martin

10. A. Marquez