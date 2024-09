Más notícias para Miguel Oliveira!

Esta sexta-feira, o piloto português sofreu uma queda nos primeiros treinos livres do Grande Prémio da Indonésia de Moto GP e fraturou o pulso direito.

«Miguel sofreu uma fratura no pulso direito. Ele está a realizar uma tomografia computadorizada tridimensional no hospital em Mataram, de modo a avaliar a necessidade de cirurgia. Assim que possível, forneceremos mais informações», escreveu a Trackhouse em comunicado oficial.

O piloto luso já foi dado como indisponível para a corrida e está a ser avaliada a possibilidade de uma cirurgia.

A corrida realiza-se no domingo, às 8h.

‼️ ACCIDENT UPDATE ‼️



Miguel suffered a fracture of the right wrist. He is undergoing a three-dimensional CT scan in the hospital in Mataram to evaluate the need for surgery. As soon as we can, we will provide more information.#IndonesianGP pic.twitter.com/Whw2GbsI4j