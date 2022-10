O português Miguel Oliveira (KTM) terminou o Grande Prémio da Malásia, disputado nesta madrugada, na 13.ª posição, depois de ter partido do 19.º lugar. A penúltima prova do Mundial de Moto GP podia servir para fechar as contas do novo campeão, mas a decisão foi adiada para a derradeira corrida, em Valência.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) garantiu o 7.º triunfo da época, com o compatriota Enea Bastianini (Ducati) na segunda posição e o francês Fabio Quartararo (Yahama) a fechar o pódio, mantendo as esperanças de conquista do título.

Francesco Bagnaia parte para a última corrida da época com 258 pontos, mais 23 que Fabio Quartararo.