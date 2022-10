Miguel Oliveira não foi além do 19.º tempo na qualificação para o Grande Prémio da Malásia, penúltima prova do Mundial de Moto GP. A prova realiza-se a partir das 8 horas de domingo.

Jorge Martin (Ducati) garantiu a pole position, à frente de Enea Bastianini (Ducati) e Marc Márquez (Honda).

O italiano Francesco Baganaia (Ducati) lidera o Mundial com 233 pontos, podendo sagrar-se campeão na Malásia. Vai partir do 9.º lugar, com vantagem sobre Fabio Quartararo (Yamaha), que ainda disputa o título e garantiu a 12.ª posição na qualificação.

