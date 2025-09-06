Miguel Oliveira, piloto da Prima Pramac Yamaha, terminou a corrida sprint deste sábado em 10.º lugar, no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP.

A 8,578 segundos de Marc Márquez, vencedor da prova, o português ficou no primeiro lugar fora dos pontos. Fábio Quartararo (Yamaha) ficou em segundo lugar, a 1,299 segundos, e o italiano Fábio Di Giannantonio (Ducati) em terceiro, a 2,354.

O piloto luso partiu da 16.ª posição e até conseguiu chegar à nona posição, mas na última volta perdeu o lugar para Ai Ogura.

A corrida principal realiza-se neste domingo, pelas 13h.