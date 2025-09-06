Moto GP
Há 1h e 12min
Moto GP: Miguel Oliveira termina corrida sprint na 10.ª posição
Piloto português ficou perto de pontuar no Grande Prémio da Catalunha
TB
Piloto português ficou perto de pontuar no Grande Prémio da Catalunha
TB
Miguel Oliveira, piloto da Prima Pramac Yamaha, terminou a corrida sprint deste sábado em 10.º lugar, no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP.
A 8,578 segundos de Marc Márquez, vencedor da prova, o português ficou no primeiro lugar fora dos pontos. Fábio Quartararo (Yamaha) ficou em segundo lugar, a 1,299 segundos, e o italiano Fábio Di Giannantonio (Ducati) em terceiro, a 2,354.
O piloto luso partiu da 16.ª posição e até conseguiu chegar à nona posição, mas na última volta perdeu o lugar para Ai Ogura.
A corrida principal realiza-se neste domingo, pelas 13h.
Here are the riders that scored points in today's dramatic #TissotSprint! 😬#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/b2oizu1Yg6— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 6, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS
VÍDEOS MAIS VISTOS