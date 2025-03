Depois de ter deixado a KTM no final da temporada, Augusto Fernandez, de 27 anos, foi o escolhido pela Prima Pramac Yamaha, para substituir Miguel Oliveira no Grande Prémio das Américas de MotoGP, a decorrer no final do mês (28 a 30 de março).

Esta troca forçada acontece depois do espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) ter abalroado o piloto português, durante a quinta volta da corrida sprint de sábado, do GP da Argentina, segunda prova do Mundial de MotoGP.

Depois do choque, o piloto luso ficou a contas com uma lesão que o atirou para fora das pistas, sem previsão de retorno.

«O tempo de recuperação é imprevisível porque temos de esperar pela resposta do corpo. Vamos avaliando a cada semana o ponto da situação», afirmou o piloto natural de Almada, que vai ser submetido a mais exames.

Gino Borsoi, diretor desportivo da Ferrari, reagiu ao afastamento do português e disse lamentar «muito a lesão sofrida por Miguel Oliveira, até porque aconteceu numa altura da temporada em que ele estava a ganhar cada vez mais confiança com a Yamaha».