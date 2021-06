Miguel Oliveira foi esta sexta-feira o terceiro mais rápido após as duas primeiras sessões de treinos livres para o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, que se disputa no domingo, em Assen.

O português terminou a sua melhor volta em 1.33,400 minutos, ficando a 0,328s do melhor tempo do dia, do espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

Miguel Oliveira melhorou, de tarde, 1,022 segundos face ao tempo da primeira sessão, realizada de manhã.

A chuva abateu-se sobre o circuito holandês, considerado a «Catedral do motociclismo», quando faltavam cerca de vinte minutos para o final da segunda sessão, inviabilizando melhorias nos tempos por volta.

Tanto Viñales como o espanhol Pol Espargaró (Honda) mantiveram os registos da primeira sessão, que lhes valem o primeiro e segundo lugares, respetivamente, à frente do piloto português da KTM.

Miguel Oliveira chega a esta oitava prova da temporada na sétima posição do campeonato, com 74 pontos, a 57 do líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).