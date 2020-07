Marc Marquez publicou imagens do braço partido e dos 12 parafusos que lhe colocaram para o «compor».

O piloto espanhol, campeão do mundo em Moto GP, utilizou as redes sociais para mostrar a fratura do úmero, consequência de uma queda na primeira corrida da temporada, em Jerez de La Frontera, e que o retirou da segunda prova do mundial, no mesmo circuito.

Num vídeo, Marquez mostra a fratura e, com uma foto, a radiografia que permite ver os 12 parafusos usados no braço.