Moto GP
Há 34 min
Marc Márquez operado com sucesso ao pé e ao ombro
Piloto espanhol da Ducati caiu neste sábado em Le Mans
Piloto espanhol da Ducati caiu neste sábado em Le Mans
Marc Márquez submetido neste domingo a duas cirurgias.
As intervenções, ao pé direito e ao ombro direito, decorreram sem complicações.
Recorde-se que o piloto da Ducati caiu neste sábado durante a corrida sprint do Grande Prémio de França. Fraturou o pé foi decidido que a ida à sala de operações seria aproveitada também para debelar um problema anterior num ombro.
O tempo de paragem de Marc Márquez não foi determinado, mas é certo que não vai participar no Grande Prémio da Catalunha, na próxima semana.
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