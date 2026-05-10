Marc Márquez submetido neste domingo a duas cirurgias.

As intervenções, ao pé direito e ao ombro direito, decorreram sem complicações.

Recorde-se que o piloto da Ducati caiu neste sábado durante a corrida sprint do Grande Prémio de França. Fraturou o pé foi decidido que a ida à sala de operações seria aproveitada também para debelar um problema anterior num ombro.

O tempo de paragem de Marc Márquez não foi determinado, mas é certo que não vai participar no Grande Prémio da Catalunha, na próxima semana.