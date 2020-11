Miguel Oliveira qualificou-se este sábado na oitava posição para o Grande Prémio da Europa de Moto GP, que se disputa domingo, no circuito Ricardo Tormo, em Valência, Espanha.

O piloto da KTM, que tinha sido o mais rápido na última sessão de treinos livres, rodou na sua melhor volta em 1.41,328 minutos, terminando a 894 milésimos de segundo do detentor da pole position, o espanhol Pol Espargaró (KTM).

Desta forma, Miguel Oliveira vai partir da terceira linha da grelha. «Foi um dia positivo, começámos com bom ritmo na sessão da manhã, no quarto treino livre também. Fizemos o trabalho que tínhamos a fazer na Q1, passámos à Q2. Aí, ficámos um pouco aquém do que podíamos fazer, mas a pista começou a secar e sobreaqueci os pneus, e não consegui ter a mesma tração para ser tão rápido como tinha sido 10 minutos antes», explicou o piloto português da equipa Tech3.

Na primeira fase da qualificação, a Q1, em que foi o mais rápido, Miguel Oliveira fez o tempo de 1.40,771 minutos, enquanto que na segunda fase (Q2), rodou em 1.41,328 minutos. «Ainda assim, estou contente com a oitava posição. Amanhã (domingo), entraremos em território desconhecido, com uma pista provavelmente seca, por isso temos de estar alerta, adaptarmo-nos rapidamente ao que encontrarmos e fazer uma boa corrida», frisou o piloto português.

A sessão foi disputada debaixo de sol, mas com a pista ainda molhada em vários pontos, o que originou algumas quedas.

O piloto luso teve de passar pela primeira fase da qualificação (Q1), depois de ter sido 13.º na terceira sessão de treinos livres.

No entanto, acabaria por ser o mais rápido na Q1, garantindo uma das duas vagas disponíveis para a Q2, que reúne os 12 mais rápidos do dia.

Miguel Oliveira, que no ano passado não correu em Valência, devido a lesão, venceu a corrida de Moto2 na última presença no circuito Ricardo Tormo, em 2018.

O GP da Europa de MotoGP é a 12.ª corrida da temporada e Miguel Oliveira chega a esta prova no 10.º lugar do campeonato, com 79 pontos, contra 137 do líder, o espanhol Joan Mir (Suzuki).