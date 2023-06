Marc Márquez não está a ter uma temporada nada feliz, até ao momento, e neste sábado protagonizou mais um acidente caricato, na Q1 do Grande Prémio de Moto GP dos Países Baixos.

O piloto espanhol da Honda distraiu-se a olhar para trás e acabou por bater na traseira da mota de Enea Bastianini (Ducati).

De recordar que Marc Márquez iniciou a temporada logo com o polémico acidente com Miguel Oliveira (RNF Ducati), no Grande Prémio de Portugal.

O espanhol falhou as três provas seguintes, por lesão, e depois disso não conseguiu concluir qualquer prova. Soma 15 pontos na classificação geral, todos somados nas «sprint races» de sábado.

Veja o acidente entre Márquez e Bastianini: