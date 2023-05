Raúl Fernández, colega de Miguel Oliveira (na foto) na RNF, também vai falhar o Grande Prémio de França de Moto GP, tal como o português.

«Raúl Fernández não vai continuar no GP de França. Na primeira sessão de treinos, as condições do seu braço direito não lhe permitiram pilotar a Aprilia RS-GP da maneira que ele deseja. Vai agora focar-se na recuperação para a próxima ronda», refere a equipa em comunicado.

O piloto espanhol já foi mesmo operado ao braço direito, para tentar resolver o problema físico, mas continua com limitações.

De recordar que a RNF Aprilia já estava privada de Miguel Oliveira, por força da lesão no ombro esquerdo, sofrida no Grande Prémio de Espanha, após um acidente com o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

Miguel Oliveira já tinha falhado o Grande Prémio da Argentina, na sequência da queda no Grande Prémio de Portugal, motivada por Marc Márquez (Honda).