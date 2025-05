Miguel Oliveira está de volta! O piloto português recuperou da lesão no ombro e vai correr no Grande Prémio de França, em Le Mans.

«Depois de dois meses fora da competição, estou de volta! Entusiasmado por regressar logo em Le Mans, um palco icónico do desporto motorizado. Foram semanas de trabalho, preparação e foco, e agora é hora de voltar a fazer o que mais amo. Vamos com tudo!», anunciou o piloto da Prima Pramac no Instagram.

No final de março, durante os treinos no GP da Argentina, Miguel Oliveira sofreu uma lesão nos ligamentos do ombro esquerdo e posteriormente falhou a corrida das Américas, Qatar e Espanha. Durante esse tempo foi substituído pelo espanhol Augusto Fernández.

Miguel Oliveira, a correr pela Prima Pramac Racing, encontra-se em 22.º lugar, com apenas dois pontos.

O Grande Prémio está marcado para o próximo fim de semana, entre 9 e 11 de maio. A corrida será no domingo às 13h.