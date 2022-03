Miguel Oliveira venceu o Grande Prémio da Indonésia, segunda prova da temporada 2022 de Moto GP.

O português da KTM partiu da sétima posição, mas arrancou muito bem e conseguiu entrar logo na discussão da liderança com Jack Miller.

Miguel Oliveira agarrou a primeira posição na sexta volta, e não mais largou, com uma grande prestação à chuva.

O mau tempo adiou o início da corrida, de resto, e fez com que esta fosse encurtada de 27 para 20 voltas.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha), campeão do mundo, ficou na segunda posição, a 2,205 segundos, e o terceiro foi o compatriota Johann Zarco (Ducati) a 3,158.

Esta é a quarta vitória de Miguel Oliveira na categoria principal do motociclismo, e deixa-o na quarta posição do campeonato, com 25 pontos, a cinco do líder, o italiano Enea Bastianini (Ducati).

