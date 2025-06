A Prima Pramac Yamaha, equipa do português Miguel Oliveira, anunciou esta terça-feira a contratação de Toprak Razgatlioglu para a temporada de 2026.

«Depois de uma passagem estrelar pelo Mundial de Superbikes, que conquistou por duas vezes e em que se tornou o segundo mais vitorioso de sempre, com 63 triunfos até agora, Razgatlioglu está pronto para um novo desafio, agora na categoria ‘rainha’, o MotoGP», pode ler-se no comunicado oficial.

O piloto turco é um dos lugares garantidos para a próxima temporada e coloca no ar a questão: quem sairá da equipa? O português Miguel Oliveira, que tem contrato por mais uma época, mas está em 22.º lugar; ou o australiano Jack Miller, que termina contrato no final deste ano, mas tem estado melhor que o colega de equipa.

A marca japonesa não avançou com qualquer decisão sobre o outro piloto que irá figurar em 2026, informando apenas que a escolha só será transmitida mais tarde.

«Se a Yamaha precisa de abrir espaço para encaixar Toprak, então terão de ver quem fica, mas confio na decisão deles. Pressão? Sim, com certeza. Mas se for isso, tenho de melhorar as minhas exibições», referiu o jogador na passada sexta-feira, após uma sessão de treinos em Aragão.