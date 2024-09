O Grande Prémio de Portugal de MotoGP da temporada de 2025 vai ser a penúltima corrida do ano, revelou o calendário conhecido esta quinta-feira.

A etapa portuguesa será disputada no fim de semana de 7 a 9 de novembro. A corrida decorrerá no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

O campeonato de motociclismo termina à 22.ª prova, em Valência, Espanha, de 14 a 16 de novembro.

Relativamente ao calendário: fica de fora o GP da Índia, regressa o da Chéquia e estreia-se o da Hungria. A Península Ibérica recebe cinco Grandes Prémios.

Eis o calendário completo:

