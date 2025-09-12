O português Miguel Oliveira caiu, esta sexta-feira, durante a primeira sessão de treinos do Grande Prémio de San Marino de Moto GP.

O motociclista da Prima Pramac não controlou a moto e acabou por escorregar até à gravilha. Porém, levantou-se rapidamente e saiu pelo próprio pé.

No que toca a tempos, Miguel Oliveira ficou em 14.º lugar, com mais 0,675 segundos que o líder Franco Morbidelli. Quartararo e Fabio Di Giannantonio selaram o pódio.

Esta sexta-feira, pelas 14h, realiza-se a segunda sessão de treinos.

