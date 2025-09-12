Moto GP
Há 20 min
VÍDEO: Miguel Oliveira perde o controlo e cai nos treinos de San Marino
Piloto português levantou-se rapidamente e saiu pelo próprio pé
TB
Piloto português levantou-se rapidamente e saiu pelo próprio pé
TB
O português Miguel Oliveira caiu, esta sexta-feira, durante a primeira sessão de treinos do Grande Prémio de San Marino de Moto GP.
O motociclista da Prima Pramac não controlou a moto e acabou por escorregar até à gravilha. Porém, levantou-se rapidamente e saiu pelo próprio pé.
No que toca a tempos, Miguel Oliveira ficou em 14.º lugar, com mais 0,675 segundos que o líder Franco Morbidelli. Quartararo e Fabio Di Giannantonio selaram o pódio.
Esta sexta-feira, pelas 14h, realiza-se a segunda sessão de treinos.
Miguel Oliveira caiu sem grande gravidade nos treinos livres 🙏#sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #SanMarinoGP pic.twitter.com/v6Jjvm9hJR— sport tv (@sporttvportugal) September 12, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS