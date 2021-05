O Ministério Público de Florença anunciou esta segunda-feira a abertura de uma investigação por possível homicídio por negligência do piloto suíço Jason Dupasquier durante o Grande Prémio de Itália de Moto3.

Alessandro Piscitelli, responsável pela investigação, ordenou um exame ao corpo do piloto de ascendência portuguesa, de 19 anos, após avaliar as imagens disponíveis do acidente.

A investigação incide sobre «pessoas desconhecidas» e não está para já excluída a autópsia ao corpo, depois de um incidente com outros pilotos no circuito de Mugello.

O piloto suíço Jason Dupasquier, de ascendência portuguesa, morreu no domingo aos 19 anos, após queda no sábado durante a qualificação do Grande Prémio de Itália de Moto3.

Jason Dupasquier sofreu um acidente na parte final da qualificação de Moto3, que envolveu também o japonês Ayumu Sasaki e o espanhol Jeremy Alcoba, tendo sido assistido durante mais de trinta minutos na pista do circuito de Mugello, antes de ser transportado de helicóptero para um hospital de Florença.

O piloto, que foi atingido por uma das motas após a queda, ainda foi operado, mas não resistiu aos ferimentos sofridos.