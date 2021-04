Miguel Oliveira (KTM) considerou ter tido «um início sólido» de fim de semana no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, que se disputa em Jerez de la Frontera, depois de ter sido sétimo classificado nos primeiros treinos livres.

«Não foi um dia fantástico, mas também não foi dos piores. Tivemos um início sólido. Queríamos ter sido mais rápidos com o pneu usado. Ainda temos trabalho a fazer para amanhã [sábado], mas no final deste dia as coisas são positivas. Esperemos que sábado seja um dia melhor», começou por dizer o piloto de Almada, aos jornalistas, na conferência de imprensa após as duas sessões do dia.

O objetivo do piloto português da KTM é «entrar diretamente na Q2», a segunda fase da qualificação, que se disputa sábado.

Para isso, terá de manter um lugar entre os dez mais rápidos na terceira sessão de treinos livres, que se disputa sábado de manhã.

Em relação às três provas anteriores, incluindo o GP de Portugal, os compostos dos pneus são diferentes em Espanha, o que, aparentemente, deixa as KTM mais à vontade.

«Diria que é a primeira vez que temos um composto duro e condições em que podemos usar um composto duro. Não sei se isso estará diretamente ligado ao nosso desempenho. Estamos a tentar que a mota seja mais amigável com os compostos macios ao longo do ano, pois nem sempre teremos os duros», frisou Miguel Oliveira, que fará um teste no circuito andaluz na segunda-feira, «que será bastante útil».

Miguel Oliveira salienta que «ainda há trabalho a fazer» para sábado, até porque acredita que «todo o pelotão vai melhorar os seus tempos».