Armando Marques foi eleito o novo presidente da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).

O coronel reformado da Força Aérea, de 70 anos, encabeçou a única lista concorrente às eleições desta terça-feira e sucede a Manuel Marinheiro, que transita para a presidência da Mesa da Assembleia Geral, após atingir o limite de três mandatos. Armando Marques já era vice-presidente do organismo e também chegou a desempenhar a função de diretor-geral.

«Queremos dar continuidade ao excelente trabalho que vem do mandato anterior. Queremos aumentar a competitividade dos campeonatos nacionais e manter o número de provas internacionais. Este ano, entre campeonatos do mundo e da Europa, serão 13 as provas internacionais que acolhemos em Portugal», disse Armando Marques, eleito com 13 votos dos 40 possíveis.

O novo líder da FMP anunciou, ainda, a realização no próximo ano de uma prova de X-Trial, o Campeonato do Mundo de trial indoor, em Lisboa. Outro dos pontos em destaque deste mandato é a promoção do turismo desportivo.