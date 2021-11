O piloto português Miguel Oliveira (KTM) vai partir da 17.ª posição para o Grande Prémio do Algarve de MotoGP, em Portimão, tendo o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) garantido a ‘pole position’ para a prova que decorre em solo português.

Bagnaia, segundo na classificação de pilotos, atrás do francês Fabio Quartararo (Yamaha), que já assegurou o título mundial, conseguiu a sua sexta ‘pole’ da temporada, a quinta consecutiva. O transalpino bateu o recorde do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, fixando-o em 1.38,725 minutos, deixando o australiano e seu companheiro de equipa Jack Miller a 0,104 segundos e o espanhol Joan Mir (Suzuki), campeão do mundo em 2020, no terceiro, a 0,168.

Quartararo, vencedor do Grande Prémio de Portugal em abril, sofreu uma queda na qualificação e não foi além do sétimo melhor registo, a 0,406 segundos de Bagnaia.

O português Miguel Oliveira falhou a presença na fase final da qualificação – reservada aos dez mais rápidos nos três primeiros treinos e aos dois melhores da primeira fase de qualificação – após ter sido o 15.º classificado nos ensaios. O piloto natural de Almada cumpriu a sua melhor volta na qualificação em 01.39,624, imediatamente atrás do italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão da categoria ‘rainha’ e dois centésimos de segundo mais rápido do que Oliveira.

O Grande Prémio do Algarve vai ser disputado no domingo, a partir das 13 horas.