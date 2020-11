O piloto português Miguel Oliveira (KTM) ficou no 13.º lugar no primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, esta sexta-feira.

Oliveira, o mais rápido na sessão da manhã (1.40,122 minutos), melhorou quase 200 milésimos de segundo na sessão da tarde, rodando a sua melhor volta em 1.39,946 minutos, a 529 milésimos do mais rápido do dia, o francês Johann Zarco (Ducati), que fez recorde de pista.

«Foi um primeiro dia positivo. Da manhã para a tarde melhorámos bastante a mota. Com este pacote de mota e pneus ficámos um pouco longe do potencial que tínhamos, porque poupámos um pneu macio para amanhã [sábado], pelo que a nossa volta rápida não foi perfeita», contou o piloto de Almada, em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa.

Os 15 primeiros classificados acabaram separados por cerca de meio segundo na segunda sessão.

Para sábado estão previstas mais duas sessões de treinos livres e a de qualificação, dividida em duas partes. A primeira (Q1) reúne os 10 pilotos mais lentos da terceira sessão de treinos livres. A segunda, com os restantes dez pilotos, mais os dois mais rápidos da Q1.

O GP de Portugal, 14.ª e última prova da época, decorre até domingo no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Miguel Oliveira é 10.º classificado no Mundial, com 100 pontos.