Jorge Brandão morre após acidente na última etapa do Rali de Marrocos
Jorge Brandão faleceu esta sexta-feira após queda nas dunas na quinta e última etapa do Rali de Marrocos. O acidente deu-se ao quilómetro 214, quando restavam dois para a chegada em Erfoud, também local de partida. O motociclista português representava a equipa vimaranense Old Friends Rally e foi transportado de helicóptero para um hospital.
Ainda que socorrido, Jorge Brandão faleceu pelas 13h55. A informação foi divulgada pela organização do Rali de Marrocos em comunicado.
Jorge Brandão – empresário de Arouca de 46 anos – era 48.º da geral e o segundo entre os veteranos à partida da última etapa.
À família e amigos enlutados, o Maisfutebol apresenta as mais sentidas condolências.
