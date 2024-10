Miguel Oliveira também vai falhar o Grande Prémio da Malásia, 19.ª e penúltima prova do MotoGP, ainda devido à lesão contraída em setembro.

A Trackhouse informou que o piloto português «está a evoluir favoravelmente», depois da queda sofrida nos treinos livres do Grande Prémio da Indonésia que provocou múltiplas fraturas no braço direito. Ainda assim, não poderá correr no próximo fim de semana.

«A reabilitação está a correr bem, depois da cirurgia às múltiplas fraturas no pulso direito que o Miguel sofreu na sessão de treinos livres do GP da Indonésia», lê-se no comunicado da equipa norte-americana, que ainda não tem previsão para o regresso do piloto de Almada à competição.

Miguel Oliveira, além de já não ter corrido na Indonésia, falhou os Grandes Prémios no Japão, na Austrália e na Tailândia.

O piloto de 29 anos, que na próxima temporada vai correr pela Pramac, é 15.º classificado no campeonato de pilotos, com 71 pontos.