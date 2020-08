Histórico. Pela primeira vez na história do MotoGP ouviu-se o hino de Portugal este domingo quando Miguel Oliveira subiu ao primeiro lugar do pódio depois de ter conquistado o Grande Prémio da Estíria, na Áustria.

Foi a melhor classificação de sempre de um piloto português na prova rainha do motociclismo, com Miguel Oliveira a superar o sexto lugar conquistado, já esta época, na República Checa. Foi a 150.º Grande Prémio do piloto da KTM e o 900.º do Campeonato do Mundo.

Uma vitória que permitiu a Miguel Oliveira destacar-se no quarto lugar da classificação geral, com um total de 43 pontos.

O momento em que Miguel Oliveira subiu ao pódio para ouvir a Portuguesa: