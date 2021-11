Frank Williams, o lendário «patrão» da Williams, faleceu este domingo, aos 79 anos, dois anos depois de ter cumprido meio século à frente da equipa de Fórmula 1, em 2019, somando um total de sete vitórias em Campeonatos do Mundo e nove a nível de construtores.

Foi o dirigente que esteva mais tempo à frente de uma equipa de Fórmula 1, embora nos últimos anos, desde 2013, tenha contado com o apoio da filha, Claire Williams, até a empresa ter sido vendida, no início do presente ano, a um fundo de investimento controlado pela Dorilton Capital.

Sir Frank Williams, que tinha uma lesão na coluna, que resultou de um acidente de carro em 1986, que o impedia de andar, reduziu de forma considerável a sua colaboração com a Williams desde 2012, ano em que deixou a direção do grupo. A filha Claire passou a gerir os assuntos correntes da equipa, embora o pai mantivesse o título de principal responsável pela marca.

Em 2016 esteve internado devido a uma pneumonia e, desde então, deixou de viajar para acompanhar os Grandes Prémios.

A Williams publicou este domingo uma sentida mensagem de despedida dirigida a Frank Williams.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79.