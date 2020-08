Miguel Oliveira alcançou este domingo a melhor classificação da carreira em MotoGP, ao terminar o Grande Prémio de Brno (Rep. Checa) no sexto lugar.

Depois da queda em Espanha há duas semanas, o piloto português da KTM Tech3 partiu da 13.ª posição na terceira corrida do Mundial e encetou uma recuperação notável, concluindo a prova imediatamente atrás do italiano Valentino Rossi e com dez pontos.

A corrida foi ganha pelo rookie Brad Binder. O piloto sul-africano da equipa de fábrica da KTM estreou-se a ganhar à terceira corrida na categoria rainha do motociclismo. O italiano Franco Morbidelli (Yamaha) foi segundo classificado e Johann Zarco, francês da Esponsorama Racing, fechou o pódio.

A próxima corrida do Mundial de MotoGP realiza-se na Áustria a 16 de agosto.