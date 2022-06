Miguel Oliveira revelou esta quarta-feira que está à procura de «uma mota que seja capaz de ganhar corridas» na próxima temporada do Mundial de MotoGP, confirmando que já teve uma reunião com a equipa Gresini-Ducati.

«O meu objetivo é pilotar uma mota competitiva. E esse é o caso da Ducati neste momento. Parece que há um lugar disponível no Team Gresini», disse Miguel Oliveira em declarações ao sítio oficial do MotoGP, confirmando ter tido «um pequeno encontro» com os responsáveis da equipa, para se «conhecerem mutuamente».

O piloto português sublinha que «ainda não há nada sério», pelo que mantém «o futuro em aberto» depois de já ter decidido que não vai continuar na KTM na próxima temporada. «O meu objetivo é pilotar uma mota que seja capaz de vencer corridas», garantiu.

Miguel Oliveira disse ainda que espera ter o futuro resolvido «dentro de uma ou duas semanas».

A KTM, marca à qual está ligado até ao final da temporada, ofereceu ao português um lugar na equipa satélite, a Tech3, a partir de 2023, mas Miguel Oliveira recusou.