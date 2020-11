Miguel Oliveira em declarações após vencer o Grande Prémio de Portugal em Portimão. Piloto português falou primeiro em inglês e depois em Portugal, em declarações à Sport TV:

«Sonhamos com este tipo de corridas, e conseguir fazê-las é incrível. Não tenho palavras. Apenas agradecer a todas as pessoas que estiveram a assistir em casa. Obrigado à minha equipa, é uma despedida à Tech3. É um grande dia poder dar a vitória à Tech3 e à KTM.

É extra-especial porque a minha família não pôde ver a minha primeira vitória e agora conseguiu vê-la aqui. É um dia incrível e muito emocionante para mim. É ótimo acabar a época em alta e com este tipo de performance.»

«Foi um fim de semana perfeito, a começar pela pole ontem. Sem dúvida que o maior objetivo era concretizar uma vitória hoje e conseguimos. (...) A partir de agora temos de desfrutar e continuar a trabalhar.

Quero deixar o meu grande obrigado a quem está em casa e a quem não teve a oportunidade de vir ao Algarve apoiar fisicamente, mas sei que todos os que puderam estiveram aí desse lado a dar força e acreditem que eu hoje precisei de toda a força para gerir todas as voltas da corrida. O meu obrigado a todos.

Houve muitas alturas nesta época em que precisei muito mais da minha família do que o normal. Não poderem ir às corridas é algo que custa, mas tê-los hoje aqui perto deu-me uma força enorme. Uma força que os meus adversários, falando com eles no pódio, não conseguiram explicar como é que eu consegui ser tão rápido. Esta época tem sido uma montanha-russa de emoções, mas fechamos com um final feliz e estou muito contente.

Deixo a Tech3 com alguma tristeza. Formámos durante estes dois anos uma ligação humana muito boa. E agora vou construir essa ligação humana do outro lado da boxe, mas acredito que tanto do outro lado como eu estamos preparados para mais vitórias.»