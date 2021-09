Miguel Oliveira vai partir do 18.º lugar da grelha para o Grande Prémio de Aragão, 13.ª prova do Mundial de Moto GP.

O piloto português da KTM teve uma qualificação modesta, mas acredita ser possível subir até a um lugar dentro do top-10.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que pulverizou o recorde do circuito, com o tempo de 1.46,322 minutos, à média de 171,9 quilómetros por hora, vai partir da pole-position. O australiano Jack Miller (Ducati) parte da segunda posição, e o francês Fábio Quartaro (Yamaha) sai do terceiro posto.

