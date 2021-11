Miguel Oliveira está de volta a Portimão para fazer sonhar o público português, amante da velocidade nas duas rodas e do Moto GP.



O piloto português da KTM teve muitas dificuldades na qualificação e vai partir do 17º lugar, embora esteja esperançado em fazer «uma boa corrida».



Fabio Quartararo garantiu o título mundial na corrida anterior.



A corrida no Algarve arranca às 13 horas e pode segui-la EM DIRETO no Maisfutebol.