O português Miguel Oliveira (KTM) vai partir da 16.ª posição para o Grande Prémio de Espanha de MotoGP. O francês Fábio Quartararo (Yamaha) sairá da 'pole position'.

Na derradeira fase da sessão, Quartararo, que venceu o GP de Portugal há duas semanas, garantiu a o primeiro lugar, com o tempo de 1.36,755 minutos. O francês lidera a classificação do mundial de pilotos, com 61 pontos, mais 57 do que Oliveira, que é 18.º.