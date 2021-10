O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, integra o calendário provisório do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2022, anunciou a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

O circuito algarvio vai receber, em 24 de abril de 2022, a quinta das 21 provas previstas para o próximo ano do Mundial de MotoGP, que conta com a participação do português Miguel Oliveira (KTM).

De acordo com o calendário divulgado, o Mundial arranca em 06 de março, no Qatar, e termina em 06 de novembro, em Valência.

A corrida de 2022 vai ser a quarta prova de MotoGP no AIA, que já acolheu o Grande Prémio de Portugal em 2020, conquistado por Miguel Oliveira, e 2021, vencido pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), e vai ainda receber o Grande Prémio do Algarve, em 07 de novembro, substituindo a prova australiana, cancelada devido à pandemia de covid-19.

A primeira edição do Grande Prémio de Portugal foi disputada em 1987, no circuito de Jarama, em Espanha, seguindo-se 13 edições no autódromo do Estoril, entre 2000 e 2012.

Das 21 provas agendadas para 2022, a FIM assinala que as corridas na Indonésia, em 20 de março, e na Finlândia, em 10 de julho, estão ainda sujeitas a homologação dos circuitos de Mandalika e KyimiRing, respetivamente.

Calendário provisório do Mundial de MotoGP de 2022:

1. 06 mar: GP do Qatar, Losail.

2. 20 mar: GP da Indonésia, Mandalika. a)

3. 03 abr: GP da Argentina, Termas de Rio Hondo.

4. 10 abr: GP das Américas, Austin (Estados Unidos).

5. 24 abr: GP de Portugal, Portimão.

6. 01 mai: GP de Espanha, Jerez de la Frontera.

7. 15 mai: GP de França, Le Mans.

8. 29 mai: GP de Itália, Autódromo de Mugello.

9. 05 jun: GP da Catalunha, Barcelona (Espanha).

10. 19 jun: GP da Alemanha, Sachsenring.

11. 26 jun: GP dos Países Baixos, Assen.

12. 10 jul: GP da Finlândia, KymiRing. a)

13. 07 ago: GP da Grã-Bretanha, Silverstone.

14. 21 ago: GP da Áustria, Red Bull Ring-Spielberg.

15. 04 set: GP de San Marino, Misano-Marco Simoncelli.

16. 18 set: GP de Aragão, Motorland Aragón (Espanha).

17. 25 set: GP do Japão, Motegi.

18. 02 out: GP da Tailândia, Chang.

19. 16 out: GP da Austrália, Philip Island.

20. 24 out: GP da Malásia, Sepang.

21. 06 nov: GP da Comunidade Valenciana, Circuito Ricardo Tormo, Valência (Espanha).

a) Sujeito a homologação do circuito.