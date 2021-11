O austríaco Mike Leitner deixou o cargo de diretor de competição da KTM para o MotoGP, anunciou a equipa de Miguel Oliveira.

Leitner, de 59 anos, vai manter-se ligado à marca austríaca, mas num cargo de consultoria. Leitner iniciou funções na KTM em 2015, quando integrou a equipa que desenvolveu a mota para a estreia na MotoGP na última prova de 2016.

A KTM realça a importância do antigo responsável no sucesso da construtora particularmente desde 2017, entre as quais vitórias alcançadas por Miguel Oliveira (Áustria e Portugal em 2020 ao serviço da satélite Tech3) e já neste ano na Catalunha, já com o piloto português na equipa de fábrica.

«O Mike foi uma figura central na nossa missão de lutar contra os melhores do mundo. Juntos, criámos uma estrutura de MotoGP com a equipa certa e os pilotos certos que alcançaram resultados excecionais no auge do desporto», afirmou Beirer, citado pela KTM.

Nesta temporada, e apesar das duas vitórias alcançadas, a marca austríaca ficou manifestamente aquém dos objetivos traçados e não conseguiu colocar à disposição dos pilotos uma mota capaz de competir regularmente pelos lugares cimeiros.

De acordo com a imprensa especializada em motociclismo, o cargo de diretor de competição da KTM passará a ser desempenhado pelo italiano Francesco Guidotti, que desempenhava as mesmas funções na Pramac, equipa satélite da Ducati que terminou o Mundial com dois pilotos (Johann Zarco e Jorge Martín) no top-10.